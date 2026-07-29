На Донетчине в результате российского удара погибла женщина, еще шесть человек ранены
Утром 29 июля российская армия нанесла удар по поселку Райгородок Краматорского района, попав по территории частного сектора
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В результате атаки под завалами дома погибла 37-летняя женщина. Травмы получила вся ее семья – 6-летний сын, его отец и бабушка. Кроме того, ранения получили еще трое местных жительниц в возрасте 63, 69 и 74 лет.
У пострадавших диагностировали осколочные ранения, контузии, ожоги, ссадины, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и переломы. Всех пострадавших госпитализировали.
В поселке в результате атаки повреждены 12 частных домовладений.
Напомним, в результате вражеской атаки на Одессу возникли пожары на территории недействующего предприятия. Спасатели их ликвидировали.