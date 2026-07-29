Фото: прокуратура

Утром 29 июля российская армия нанесла удар по поселку Райгородок Краматорского района, попав по территории частного сектора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В результате атаки под завалами дома погибла 37-летняя женщина. Травмы получила вся ее семья – 6-летний сын, его отец и бабушка. Кроме того, ранения получили еще трое местных жительниц в возрасте 63, 69 и 74 лет.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения, контузии, ожоги, ссадины, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и переломы. Всех пострадавших госпитализировали.

В поселке в результате атаки повреждены 12 частных домовладений.

Напомним, в результате вражеской атаки на Одессу возникли пожары на территории недействующего предприятия. Спасатели их ликвидировали.