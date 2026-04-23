23 апреля 2026, 17:24

Смерть мобилизованного: в Киеве будут судить двух представителей ТЦК

Иллюстративное фото: из открытых источников
ГБР завершило досудебное расследование в отношении чиновника и военнослужащего ТЦК и СП Киева, подозреваемых в причастности к смерти мужчины во время перевозки мобилизованных. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2025 года при транспортировке мобилизованных из учебных центров в западных областях в столицу. Среди них был киевлянин с проблемами со здоровьем. В пути между ним и военными возник конфликт.

Как установили следователи, солдат применил к мужчине физическую силу и электрошокер, нанеся телесные повреждения. В то же время, заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который отвечал за перевозку, не остановил действия подчиненного, хотя имел такую возможность.

По прибытии в Киев мужчину вынесли из автобуса на плац, где медики констатировали его смерть.

Солдата обвиняют в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Чиновнику инкриминируют умышленное непрекращение уголовного правонарушения подчиненного, что привело к тяжелым последствиям.

Напомним, в селе Сасов Львовской области пожилой мужчина, прикованный к кровати, остался сам в своем доме без надлежащего ухода. Его единственный сын, ранее заботившийся о нем, был мобилизован после обращения в ТЦК для продолжения отсрочки.

Благодаря совместным действиям прокуроров, командования воинской части и местных властей вопрос освобождения мужа из военной службы по семейным обстоятельствам удалось решить в кратчайшие сроки.

Суд оштрафовал исполняющего обязанности начальника Золочевского районного ТЦК Богдана Ослабу на 34 тысячи гривен из-за незаконного призыва на военную службу.

