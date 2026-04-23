Смерть мобилизованного: в Киеве будут судить двух представителей ТЦК
ГБР завершило досудебное расследование в отношении чиновника и военнослужащего ТЦК и СП Киева, подозреваемых в причастности к смерти мужчины во время перевозки мобилизованных. Обвинительный акт уже направлен в суд
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным следствия, инцидент произошел в мае 2025 года при транспортировке мобилизованных из учебных центров в западных областях в столицу. Среди них был киевлянин с проблемами со здоровьем. В пути между ним и военными возник конфликт.
Как установили следователи, солдат применил к мужчине физическую силу и электрошокер, нанеся телесные повреждения. В то же время, заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который отвечал за перевозку, не остановил действия подчиненного, хотя имел такую возможность.
По прибытии в Киев мужчину вынесли из автобуса на плац, где медики констатировали его смерть.
Солдата обвиняют в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.
Чиновнику инкриминируют умышленное непрекращение уголовного правонарушения подчиненного, что привело к тяжелым последствиям.
