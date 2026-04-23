23 апреля 2026, 18:09

Во Львове служебный автомобиль ТЦК наехал на женщину: что произошло

23 апреля 2026, 18:09
Скриншот с видео
Во Львове 23 апреля произошел инцидент с участием служебного автомобиля ТЦК и гражданской женщины. В сети распространилось видео, на котором микроавтобус наезжает на нее во время конфликта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Событие произошло на улице Пороховой.

По предварительным данным, женщина пыталась помешать задержанию своего мужа, которого остановили для проверки документов.

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что мужчина отказался предъявить военно-учетные документы и сопротивлялся. Позже, по их словам, выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил военного учета.

В ТЦК утверждают, что женщина спровоцировала конфликт и пыталась заблокировать выезд служебного автомобиля, закрывая ворота. Там также подчеркивают, что наезд произошел по вине пешехода, однако окончательную правовую оценку должны предоставить правоохранители.

После инцидента мужчину доставили в ТЦК, где он проходит военно-врачебную комиссию.

В то же время в полиции Львовской области сообщили, что под колеса автомобиля SsangYong Rexton попала 57-летняя львовянка. Ее госпитализировали.

По данным правоохранителей, патрульные находились неподалеку, поскольку отрабатывали вызов по поводу домашнего насилия в соседнем доме, и стали свидетелями происшествия. Они остановили автомобиль ТЦК, установили личность водителя и пригласили его в отделение для объяснений.

По факту инцидента назначено служебное расследование.

Напомним, ГБР завершило досудебное расследование в отношении чиновника и военнослужащего ТЦК и СП Киева, подозреваемых в причастности к смерти мужчины во время перевозки мобилизованных. Обвинительный акт уже направлен в суд. и Событие случилось в мае 2025 года.

