Российские войска продвинулись вблизи Мирного в Запорожье – DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщили об очередном продвижении российских войск в Запорожской области

RegioNews.

По их данным, противник продвинулся вблизи населенного пункта Мирное. Другие детали относительно изменений на этом участке фронта пока не обнародованы.

В DeepState отметили: "Враг продвинулся вблизи Мирного".

Ранее, 15 апреля, аналитики сообщали о продвижении российских оккупационных сил сразу на нескольких направлениях – вблизи трех населенных пунктов Донецкой области и еще двух в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает создавать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. На данный момент образованная площадь контроля вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.