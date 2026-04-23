COVID-19 в Украине: за неделю заболели 70 человек – Минздрав

За период с 13 по 19 апреля в Украине зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

За неделю зарегистрировано 70 случаев COVID-19, что на 25% больше, чем неделей ранее.

В то же время в Украине за этот период зафиксировано 109 172 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), среди которых более 44 тысяч взрослых и более 65 тысяч детей.

Уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей. В медицинские учреждения госпитализированы 2394 пациента с ОРВИ, из них 1400 – дети.

Медики напоминают о базовых правилах профилактики инфекций:

регулярно мыть руки,

проветривать помещение,

соблюдать дистанцию в местах скопления людей,

прикрывать рот и нос во время кашля и чихания,

оставаться дома в случае симптомов болезни или пользоваться маской при контакте с другими людьми.

Напомним, в Украине лабораторно подтвержден случай нового субварианта коронавируса линии COVID-19 – "Цикада" (BA.3.2).

Как известно, сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса "Цикада". Уже зафиксировано как минимум в 23 странах. В частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.