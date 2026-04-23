Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, который через социальные сети занимался развращением малолетних

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Пострадавшие девочки в возрасте 12-13 лет проживали не только в Украине, но и за рубежом.

Установлено, что мужчина, создав фейковый аккаунт от имени 16-летнего подростка, входил в доверие к детям. Во время общения, используя психологические манипуляции, он вел с девочками разговоры на сексуальные темы и пытался склонить к развратным действиям и даже личным встречам.

Кроме пострадавших из Украины мужчина переписывался с ребенком, проживающим в Литве. Во время общения мужчина посылал девочке порнографические материалы, в том числе собственные интимные фото.

В ходе обысков в мобильном телефоне обвиняемого обнаружена переписка с детьми, содержащая демонстрацию порнографических изображений.

Мужчину обвиняют в развращении малолетних, изготовлении, хранении с целью распространения и распространения продукции порнографического характера среди несовершеннолетних, преднамеренном получении доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем путем принуждения малолетнего лица к участию в создании детской порно2. 2,3 ст. Он находится под стражей.

