Отравления в Ужгороде: завербованная РФ женщина убила военного

Фото: Национальная полиция
В Закарпатской области правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что тело военного было обнаружено 13 апреля в арендованной квартире в Ужгороде. Сначала обстоятельства указывали на естественную смерть, однако в ходе дальнейшего расследования полицейские установили признаки насильственной гибели и вышли на возможный "русский след".

По данным следствия, в момент смерти рядом с мужем находилась 26-летняя уроженка Запорожья. Она утверждала, что военный умер из-за чрезмерного употребления алкоголя, однако эту версию опровергли эксперты.

Правоохранители выяснили, что примерно за месяц до происшествия женщину завербовали российские спецслужбы. Для этого ей создали аккаунт на сайте знакомств, через который она познакомилась с военным и договорилась о встрече.

Во время встречи, по версии следствия, подозреваемая подсыпала мужчине в напиток неизвестное вещество. После ее употребления военный умер через несколько часов. Женщина сообщила куратору о результате и, действуя по его указаниям, пыталась скрыть следы преступления: уничтожила емкость с веществом, а утром вызвала скорую помощь.

Подозреваемую задержали в тот же день. Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, россияне из-за геймерских чатов заставили школьника устроить стрельбу на Закарпатье. Ученик 9 класса лицея в Чопе произвел несколько выстрелов в школе, ранив одноклассника. Правоохранители квалифицировали это как теракт.

Читайте также: Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины

подозрение отравление убийство Ужгород Закарпатье военный женщина
