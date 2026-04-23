Во Львове прокуроры направили в суд дело о масштабном хищении средств через систему "Клиент-банк" - онлайн-банкинг для бизнеса. Общая сумма ущерба превышает 127,2 млн грн

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 12 ноября 2025 г. группа лиц сломала банковские кабинеты двух компаний, получила контроль над их счетами и провела несанкционированные платежи.

Доступ получили с использованием методов социальной инженерии и вредоносного программного обеспечения, что позволило использовать учетные данные пользователей для входа в систему.

Через "Клиент-банк" со счета одного предприятия вывели почти 48,8 млн грн, с другой - более 78,4 млн грн.

Среди обвиняемых – 21-летний гражданин Украины, который скрывается за границей и находится в розыске. Ему инкриминировано несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, воровство в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

После завладения средствами участники схемы легализовали их через ряд финансовых операций.

В рамках расследования арестованы счета, по которым проходили средства, и уже обеспечено возмещение более 66,1 млн грн.

