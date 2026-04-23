В Донецкой области женщина "сливала" подруги-россияне, где находятся ВСУ

Самарский районный суд города Днепра признал гражданку виновной в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Оказалось, она "сливала" информацию об украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2024 года женщина проживала в поселке Нью-Йорк Торецкой территориальной громады Донецкой области. В WhatsApp она переписывалась со знакомой, у которой был российский номер телефона. Женщина отправляла подруге сообщения о том, где находятся военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

В частности, женщина рассказывала, что в поселке есть и украинские, и российские солдаты, которые хотели повесить на интернат свой флаг, что дом, в который заселились россияне, сгорел. Она также называла украинцев пренебрежительно "укропами".

На суде женщина признала переписку, но не согласилась с виной. Она рассказала, что общалась с бывшей соседкой, в связи с войной проживающей на территории РФ. По ее мнению, это был обычный разговор. При этом она уверяла, что не передавала точные координаты.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

