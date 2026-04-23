16:56  23 апреля
COVID-19 в Украине: за неделю заболели 70 человек – Минздрав
13:28  23 апреля
Российские войска продвинулись вблизи Мирного в Запорожье – DeepState
12:16  23 апреля
Отравления в Ужгороде: завербованная РФ женщина убила военного
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2026, 18:15

В Донецкой области женщина "сливала" подруги-россияне, где находятся ВСУ

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Самарский районный суд города Днепра признал гражданку виновной в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Оказалось, она "сливала" информацию об украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2024 года женщина проживала в поселке Нью-Йорк Торецкой территориальной громады Донецкой области. В WhatsApp она переписывалась со знакомой, у которой был российский номер телефона. Женщина отправляла подруге сообщения о том, где находятся военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

В частности, женщина рассказывала, что в поселке есть и украинские, и российские солдаты, которые хотели повесить на интернат свой флаг, что дом, в который заселились россияне, сгорел. Она также называла украинцев пренебрежительно "укропами".

На суде женщина признала переписку, но не согласилась с виной. Она рассказала, что общалась с бывшей соседкой, в связи с войной проживающей на территории РФ. По ее мнению, это был обычный разговор. При этом она уверяла, что не передавала точные координаты.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Напомним, ранее на Буковине судили российского агента, корректировавшего удары РФ по Черновцам и призывавшего к продолжению обстрела всего западного региона Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф суд Донбасс
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Массовая гибель рыбы на Харьковщине: открыто уголовное производство
23 апреля 2026, 19:26
Изнасиловал малолетнюю падчерицу: в лесу на Ровенщине задержали подозреваемого
23 апреля 2026, 19:10
В Полтавской области мужчина проведет 14 лет в тюрьме за сексуальное насилие над детьми
23 апреля 2026, 18:59
В суд дело направили дело о хищении миллионов через "Клиент-банк"
23 апреля 2026, 18:50
Украинофобия: что предлагают изменить в законодательстве
23 апреля 2026, 18:47
В Киеве появится проезд имени убитого Андрея Парубия
23 апреля 2026, 18:35
Во Львове служебный автомобиль ТЦК наехал на женщину: что произошло
23 апреля 2026, 18:09
В Харьковской области разоблачили схему "успешной" сдачи экзамена на вождение
23 апреля 2026, 17:59
Российский удар по Кривому Рогу: поврежден железнодорожный вокзал
23 апреля 2026, 17:47
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »