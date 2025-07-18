иллюстративное фото: из открытых источников

Печерский районный суд Киева продлил арест военнослужащего взвода охраны столичного ТЦК, подозреваемого в превышении полномочий с насилием, повлекшем смерть мобилизованного. Военный будет находиться под стражей по меньшей мере до 11 августа

Об этом со ссылкой на решение суда пишет Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

По данным следствия, 7 мая жителя Киева задержали полиция и представителей ТЦК из-за нарушения правил военного учета. После прохождения медкомиссии, которая признала его годным к службе, мужчину доставили на Сборный пункт в Дарницком районе столицы, а затем направили в учебный центр.

Однако из-за выявленных проблем со здоровьем, включая признаки алкогольной зависимости, варикоз и травму бедра, мобилизованного отказались принять два разных учреждения.

В ночь с 9 на 10 мая при возвращении в Киев между мужчиной и военными ТЦК возник конфликт.

По прибытии на Сборный пункт в Киеве мужчину вытащили из автобуса и оставили на плацу.

Прибывшие медики медики констатировали его смерть. По заключению судебно-медицинской экспертизы, она наступила в результате тяжелых травм головы, грудной клетки, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

Военнослужащий ТЦК уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК – превышение власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет заключения.

Адвокат и сам военный просили изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на наличие малолетнего ребенка, пожилой матери и состояние здоровья. Суд отклонил ходатайство.

Напомним, в Николаеве правоохранители проверяют действия военных чиновников, подозреваемых в жестком обращении с мужчиной во время мобилизационного мероприятия.