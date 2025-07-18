07:46  18 июля
Штормовое предупреждение: Украину накроют ливни и грозы
05:40  18 июля
На Житомирщине корова упала в очистное сооружение
03:05  18 июля
В Днепре произошел скандал в маршрутке из-за российской музыки
UA | RU
UA | RU
18 июля 2025, 10:59

Мобилизированного забили насмерть в автобусе ТЦК: суд оставил подозреваемого под стражей

18 июля 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд Киева продлил арест военнослужащего взвода охраны столичного ТЦК, подозреваемого в превышении полномочий с насилием, повлекшем смерть мобилизованного. Военный будет находиться под стражей по меньшей мере до 11 августа

Об этом со ссылкой на решение суда пишет Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

По данным следствия, 7 мая жителя Киева задержали полиция и представителей ТЦК из-за нарушения правил военного учета. После прохождения медкомиссии, которая признала его годным к службе, мужчину доставили на Сборный пункт в Дарницком районе столицы, а затем направили в учебный центр.

Однако из-за выявленных проблем со здоровьем, включая признаки алкогольной зависимости, варикоз и травму бедра, мобилизованного отказались принять два разных учреждения.

В ночь с 9 на 10 мая при возвращении в Киев между мужчиной и военными ТЦК возник конфликт.

По прибытии на Сборный пункт в Киеве мужчину вытащили из автобуса и оставили на плацу.

Прибывшие медики медики констатировали его смерть. По заключению судебно-медицинской экспертизы, она наступила в результате тяжелых травм головы, грудной клетки, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

Военнослужащий ТЦК уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК – превышение власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет заключения.

Адвокат и сам военный просили изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на наличие малолетнего ребенка, пожилой матери и состояние здоровья. Суд отклонил ходатайство.

Напомним, в Николаеве правоохранители проверяют действия военных чиновников, подозреваемых в жестком обращении с мужчиной во время мобилизационного мероприятия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев мобилизация ТЦК бусификация бус Избиение конфликт суд
В Одессе женщину протащил по асфальту бус ТЦК: реакция военкомата
18 июля 2025, 08:29
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
Зеленский дал первые поручения Умерову в новой должности
18 июля 2025, 12:07
Массовое отравление во Львове: количество госпитализированных резко возросло
18 июля 2025, 11:54
За сутки украинские военные ликвидировали почти 1200 россиян
18 июля 2025, 11:45
Более 30 ударов ножом: на Черкащині подростка подозревают в жестоком убийстве
18 июля 2025, 11:42
В Тернопольской области умерла женщина, которую облили бензином и подожгли
18 июля 2025, 11:26
Депутата от ОПЗЖ из Винницкой области обвиняют в уклонении от военной службы и мошенничестве
18 июля 2025, 11:14
В Черкассах во время купания в Днепре утонул человек
18 июля 2025, 11:00
В Тернопольской области "работник банка" украл у женщины почти 60 тыс. грн
18 июля 2025, 10:55
В Одессе задержали женщину, которая собиралась взорвать здание ТЦК
18 июля 2025, 10:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »