Изнасиловал малолетнюю падчерицу: в лесу на Ровенщине задержали подозреваемого

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, которого обвиняют в жестком преступлении в отношении малолетней падчерицы

Об этом сообщила полиция области.

14 апреля в полицию обратилась сотрудница социальной службы. По ее словам, мать потерпевшей, жительница Рокитновской общины, сообщила, что ее 37-летний мужчина вступил в сексуальный контакт с дочерью три года назад, когда девочке было всего 13 лет.

Следователи установили, что весной 2023 года подозреваемый в лесу совершил действия сексуального характера в отношении девочки без ее согласия. Мужчине было точно известно о ее малолетнем возрасте.

Недавно полицейские совместно с бойцами спецподразделения "Хищник" нашли фигуранта в одном из лесных массивов области. Известно, что он имел статус СЗЧ (самовольное уход от воинской части) и пытался скрыться от правосудия.

Мужчину задержали и объявили подозрение.

Суд принял решение о содержании под стражей подозреваемого на 60 дней без права внесения залога. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни будут судить 44-летнего развращателя малолетних . Пострадавшие девочки в возрасте 12-13 лет проживали не только в Украине, но и за рубежом. Установлено, что мужчина, создав фейковый аккаунт от имени 16-летнего подростка, входил в доверие к детям.