23 апреля 2026, 19:10

Изнасиловал малолетнюю падчерицу: в лесу на Ровенщине задержали подозреваемого

23 апреля 2026, 19:10
Фото: Национальная полиция
В Ровенской области следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, которого обвиняют в жестком преступлении в отношении малолетней падчерицы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

14 апреля в полицию обратилась сотрудница социальной службы. По ее словам, мать потерпевшей, жительница Рокитновской общины, сообщила, что ее 37-летний мужчина вступил в сексуальный контакт с дочерью три года назад, когда девочке было всего 13 лет.

Следователи установили, что весной 2023 года подозреваемый в лесу совершил действия сексуального характера в отношении девочки без ее согласия. Мужчине было точно известно о ее малолетнем возрасте.

Недавно полицейские совместно с бойцами спецподразделения "Хищник" нашли фигуранта в одном из лесных массивов области. Известно, что он имел статус СЗЧ (самовольное уход от воинской части) и пытался скрыться от правосудия.

Мужчину задержали и объявили подозрение.

Суд принял решение о содержании под стражей подозреваемого на 60 дней без права внесения залога. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни будут судить 44-летнего развращателя малолетних . Пострадавшие девочки в возрасте 12-13 лет проживали не только в Украине, но и за рубежом. Установлено, что мужчина, создав фейковый аккаунт от имени 16-летнего подростка, входил в доверие к детям.

23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
