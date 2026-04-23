16:56  23 апреля
COVID-19 в Украине: за неделю заболели 70 человек – Минздрав
13:28  23 апреля
Российские войска продвинулись вблизи Мирного в Запорожье – DeepState
12:16  23 апреля
Отравления в Ужгороде: завербованная РФ женщина убила военного
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2026, 17:59

В Харьковской области разоблачили схему "успешной" сдачи экзамена на вождение

Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

Полицейские Харьковщины разоблачили факт злоупотребления влиянием во время сдачи экзамена на водительское удостоверение

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Злоумышленник сообщил "клиенту" о возможности влияния на должностных лиц территориального сервисного центра МВД с целью беспрепятственной сдачи экзамена на категорию "С" за предоставление неправомерной выгоды в размере 30 000 гривен.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность 57-летнего мужчины.

После получения второй части неправомерной выгоды он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Фигуранту объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему Председателю Хозяйственного суда Сумской области. Его разоблачили на вымогательствах денег .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков права коррупция полиция
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Массовая гибель рыбы на Харьковщине: открыто уголовное производство
23 апреля 2026, 19:26
Изнасиловал малолетнюю падчерицу: в лесу на Ровенщине задержали подозреваемого
23 апреля 2026, 19:10
В Полтавской области мужчина проведет 14 лет в тюрьме за сексуальное насилие над детьми
23 апреля 2026, 18:59
В суд дело направили дело о хищении миллионов через "Клиент-банк"
23 апреля 2026, 18:50
Украинофобия: что предлагают изменить в законодательстве
23 апреля 2026, 18:47
В Киеве появится проезд имени убитого Андрея Парубия
23 апреля 2026, 18:35
В Донецкой области женщина "сливала" подруги-россияне, где находятся ВСУ
23 апреля 2026, 18:15
Во Львове служебный автомобиль ТЦК наехал на женщину: что произошло
23 апреля 2026, 18:09
Российский удар по Кривому Рогу: поврежден железнодорожный вокзал
23 апреля 2026, 17:47
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
Все публикации »
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »