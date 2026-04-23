Полицейские Харьковщины разоблачили факт злоупотребления влиянием во время сдачи экзамена на водительское удостоверение

Злоумышленник сообщил "клиенту" о возможности влияния на должностных лиц территориального сервисного центра МВД с целью беспрепятственной сдачи экзамена на категорию "С" за предоставление неправомерной выгоды в размере 30 000 гривен.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность 57-летнего мужчины.

После получения второй части неправомерной выгоды он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Фигуранту объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

