13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
09:43  23 квітня
На Львівщині легковик влетів у відбійник: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 17:24

Смерть мобілізованого: у Києві судитимуть двох представників ТЦК

23 квітня 2026, 17:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

ДБР завершило досудове розслідування щодо посадовця та військовослужбовця ТЦК та СП Києва, яких підозрюють у причетності до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався у травні 2025 року під час транспортування мобілізованих із навчальних центрів у західних областях до столиці. Серед них був киянин із проблемами зі здоров'ям. У дорозі між ним і військовими виник конфлікт.

Як встановили слідчі, солдат застосував до чоловіка фізичну силу та електрошокер, завдавши тілесних ушкоджень. Водночас заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який відповідав за перевезення, не зупинив дії підлеглого, хоча мав таку можливість.

Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, де медики констатували його смерть.

Солдата обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

Посадовцю інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що призвело до тяжких наслідків.

Нагадаємо, у селі Сасів Львівської області, літній чоловік, прикований до ліжка, залишився сам у своєму будинку без належного догляду. Його єдиний син, який раніше опікувався ним, був мобілізований після звернення до ТЦК для продовження відстрочки.

Завдяки спільним діям прокурорів, командування військової частини та місцевої влади питання звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами вдалося вирішити у найкоротші строки.

Суд оштрафував виконувача обов'язків начальника Золочівського районного ТЦК Богдана Ослабу на 34 тисячі гривень через незаконний призов на військову службу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ДБР війна Київ Чиновник мобілізація солдат ТЦК загиблий
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »