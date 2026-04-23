23 апреля 2026, 18:59

В Полтавской области мужчина проведет 14 лет в тюрьме за сексуальное насилие над детьми

23 апреля 2026, 18:59
Фото: САП
Суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя одного из сел Полтавщины, обвиненного в сексуальном насилии и изнасиловании трех малолетних девушек

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Обвиняемому на момент совершения преступлений было 43 года. Пострадавшим – пять, шесть и девять лет. Девушки были родственниками и проживали по соседству с мужчиной.

По данным следствия, он пользовался доверием детей, обещал угостить их сладостями и таким образом заманивал в свой дом. Там совершал по ним преступления.

Отдельные эпизоды происходили также в доме пострадавших, когда взрослых не было рядом.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину отрицал. Суд признал его виновным на основании собранных улик, а также результатов судебно-медицинских и психологических экспертиз.

Напомним, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, который через социальные сети занимался развращением малолетних

Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
