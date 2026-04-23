Суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя одного из сел Полтавщины, обвиненного в сексуальном насилии и изнасиловании трех малолетних девушек

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Обвиняемому на момент совершения преступлений было 43 года. Пострадавшим – пять, шесть и девять лет. Девушки были родственниками и проживали по соседству с мужчиной.

По данным следствия, он пользовался доверием детей, обещал угостить их сладостями и таким образом заманивал в свой дом. Там совершал по ним преступления.

Отдельные эпизоды происходили также в доме пострадавших, когда взрослых не было рядом.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину отрицал. Суд признал его виновным на основании собранных улик, а также результатов судебно-медицинских и психологических экспертиз.

