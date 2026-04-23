Российский удар по Кривому Рогу: поврежден железнодорожный вокзал
Российские войска сегодня нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога
Об этом сообщила "Укрзализныця", передает RegioNews.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Перед ударом в городе объявили повышенную опасность, поэтому люди успели пройти в укрытие.
В то же время, зафиксированы незначительные повреждения здания вокзала: взрывной волной выбиты несколько окон и дверей.
В УЗ уверяют, что повреждения будут оперативно устранены. Пассажиров призывают быть внимательными и следовать указаниям работников железной дороги.
Напомним, в четверг, 23 апреля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. Было известно, что попадание было зафиксировано в районе главного железнодорожного вокзала города.
Россияне атаковали админздание и объект инфраструктуры в Кривом Роге: возник пожарВсе новости »
23 апреля 2026, 10:19Российские дроны атаковали железную дорогу на Житомирщине: погибла женщина
23 апреля 2026, 09:29Россияне ударили КАБами по поселку в Запорожской области: есть погибшая
23 апреля 2026, 09:15
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Массовая гибель рыбы на Харьковщине: открыто уголовное производство
23 апреля 2026, 19:26Изнасиловал малолетнюю падчерицу: в лесу на Ровенщине задержали подозреваемого
23 апреля 2026, 19:10В Полтавской области мужчина проведет 14 лет в тюрьме за сексуальное насилие над детьми
23 апреля 2026, 18:59В суд дело направили дело о хищении миллионов через "Клиент-банк"
23 апреля 2026, 18:50Украинофобия: что предлагают изменить в законодательстве
23 апреля 2026, 18:47В Киеве появится проезд имени убитого Андрея Парубия
23 апреля 2026, 18:35В Донецкой области женщина "сливала" подруги-россияне, где находятся ВСУ
23 апреля 2026, 18:15Во Львове служебный автомобиль ТЦК наехал на женщину: что произошло
23 апреля 2026, 18:09В Харьковской области разоблачили схему "успешной" сдачи экзамена на вождение
23 апреля 2026, 17:59
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все блоги »