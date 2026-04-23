Российский удар по Кривому Рогу: поврежден железнодорожный вокзал

Российские войска сегодня нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога

Об этом сообщила "Укрзализныця", передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Перед ударом в городе объявили повышенную опасность, поэтому люди успели пройти в укрытие.

В то же время, зафиксированы незначительные повреждения здания вокзала: взрывной волной выбиты несколько окон и дверей.

В УЗ уверяют, что повреждения будут оперативно устранены. Пассажиров призывают быть внимательными и следовать указаниям работников железной дороги.

Напомним, в четверг, 23 апреля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. Было известно, что попадание было зафиксировано в районе главного железнодорожного вокзала города.