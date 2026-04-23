23 апреля 2026, 17:47

Российский удар по Кривому Рогу: поврежден железнодорожный вокзал

Скриншот с видео
Российские войска сегодня нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога

Об этом сообщила "Укрзализныця", передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Перед ударом в городе объявили повышенную опасность, поэтому люди успели пройти в укрытие.

В то же время, зафиксированы незначительные повреждения здания вокзала: взрывной волной выбиты несколько окон и дверей.

В УЗ уверяют, что повреждения будут оперативно устранены. Пассажиров призывают быть внимательными и следовать указаниям работников железной дороги.

Напомним, в четверг, 23 апреля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. Было известно, что попадание было зафиксировано в районе главного железнодорожного вокзала города.

Россияне атаковали админздание и объект инфраструктуры в Кривом Роге: возник пожар
23 апреля 2026, 10:19
Российские дроны атаковали железную дорогу на Житомирщине: погибла женщина
23 апреля 2026, 09:29
Россияне ударили КАБами по поселку в Запорожской области: есть погибшая
23 апреля 2026, 09:15
Все новости »
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Массовая гибель рыбы на Харьковщине: открыто уголовное производство
23 апреля 2026, 19:26
Изнасиловал малолетнюю падчерицу: в лесу на Ровенщине задержали подозреваемого
23 апреля 2026, 19:10
В Полтавской области мужчина проведет 14 лет в тюрьме за сексуальное насилие над детьми
23 апреля 2026, 18:59
В суд дело направили дело о хищении миллионов через "Клиент-банк"
23 апреля 2026, 18:50
Украинофобия: что предлагают изменить в законодательстве
23 апреля 2026, 18:47
В Киеве появится проезд имени убитого Андрея Парубия
23 апреля 2026, 18:35
В Донецкой области женщина "сливала" подруги-россияне, где находятся ВСУ
23 апреля 2026, 18:15
Во Львове служебный автомобиль ТЦК наехал на женщину: что произошло
23 апреля 2026, 18:09
В Харьковской области разоблачили схему "успешной" сдачи экзамена на вождение
23 апреля 2026, 17:59
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
