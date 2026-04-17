17 апреля 2026, 07:36

Киев после атаки РФ: количество пострадавших возросло до 62, среди них – четверо детей

17 апреля 2026, 07:36
Фото: Национальная полиция
Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев возросло до 62 человек. Среди раненых – четверо несовершеннолетних

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что столица продолжает приходить в себя после очередной ночной атаки РФ.

Известно, что среди пострадавших – дети в возрасте 5 и 9 лет, а также еще двое подростков 16 и 17 лет. Погибли четыре человека.

К работе на местах было привлечено около полутора сотен полицейских. Правоохранители принимали заявления граждан по поводу поврежденного жилья и фиксировали последствия атаки.

Уже поступило более 200 обращений от жителей по поводу разрушений и повреждений имущества.

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки врага на столицу погибли четыре человека. Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина – в Подольском районе. Еще два человека погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.

Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева. В городе повреждено по меньшей мере несколько дилерских центров, сгорели 60 автомобилей.

