Российский удар по столичным автосалонам: сгорели 60 авто

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве после ночной комбинированной атаки российских войск в городе повреждено по меньшей мере несколько дилерских центров, а в одном из автоцентров погибли два работника

Об этом пишет Auto24 и Киев24.

В Оболонском районе зафиксировано попадание по территории, где расположены несколько автосалонов. Эпицентр взрыва пришелся на площадку с новыми автомобилями.

По словам владельцев, в результате удара выгорело около 60 машин, многие другие авто разбиты обломками или остались без стекла. Также значительные повреждения получили сами помещения автоцентров и расположена рядом с АЗС, которая пока не работает.

Mazda на Почайне

Официальный дилер Mazda на Почайне сообщил о повреждении салона и сервисной станции. Заведение не будет работать по меньшей мере до понедельника из-за разрушений, вызванных обстрелом.

Toyota City Plaza

В Toyota City Plaza подтвердили повреждение здания в результате обломков. В компании заявили, что работают над возобновлением работы и пытаются сохранить обслуживание клиентов.

УКРАВТО ГРУПП

Наибольшие потери понесла УКРАВТО ГРУПП. Компания сообщила о попадании ракеты, пожаре и гибели двух работников одного из предприятий. Автоцентр временно прекратил работу.

По предварительным данным, в результате атаки сгорели десятки автомобилей, в том числе Kia и Mercedes-Benz. Также повреждено здание кузовного сервиса.

Полный объем ущерба пока уточняется.

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки врага на столицу погибли четыре человека. Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина – в Подольском районе. Еще два человека погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.

Пострадали 54 жителя города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно – в частности, двоим детям.

Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева.