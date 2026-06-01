11:49  01 июня
В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы
09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 16:05

В Днепре ТЦК выбросили из буса мужчину, которому стало плохо, и оставили у помойки

01 июня 2026, 16:05
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Днепре двое военных ТЦК получили подохры. Они выбросили беспомощного мужчину у мусорника

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Военные ТЦК увидели мужчину призывного возраста. Они подошли к нему под предлогом проверки документов, но не дождались ответа и сразу затолкали в бус.

В машине они вели себя вызывающе: давили на мужчину и запугивали его. Мужчине стало плохо. Однако вместо того, чтобы оказать помощь и отвести в больницу, военные ТЦК вытолкнули его из авто на землю возле свалки и скрылись. Следует отметить, что один из них занимал должность стрелка-санитара, а значит - должен был помочь мужчине.

В критическом состоянии мужчину госпитализировали. Военные ТЦК перевелись на службу в другие воинские части, еще один остался нести службу в центре комплектования.

"В настоящее время двум фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищения человека) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч.3 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Еще одному их эксколезу готовится объявление о подозрении. Им грозит уголовная ответственность. Следствие продолжается", – сообщили в полиции.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК мобилизация подозрение Днепр
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Магазин в Краматорске стал ловушкой для военных: что выяснила СБУ
01 июня 2026, 19:59
В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и провел там 5 дней без еды
01 июня 2026, 19:40
В Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу
01 июня 2026, 19:25
Смерть после косметической операции: в Чернигове подозрение получил врач-анестезиолог
01 июня 2026, 19:25
На Волыни ТЦК устроили погоню за мужчиной: его авто вылетело в кювет
01 июня 2026, 19:05
На Купянщине разоблачили двух коллаборантов, работавших на бюджет врага
01 июня 2026, 18:56
В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и скрылся
01 июня 2026, 18:35
В Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами
01 июня 2026, 18:15
"Охотились" на премиум-авто: в Днепре будут судить банду серийных воров
01 июня 2026, 17:51
Глава Минцифры подал в суд на Даниила Гетманцева
01 июня 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »