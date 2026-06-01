В Днепре ТЦК выбросили из буса мужчину, которому стало плохо, и оставили у помойки

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Военные ТЦК увидели мужчину призывного возраста. Они подошли к нему под предлогом проверки документов, но не дождались ответа и сразу затолкали в бус.

В машине они вели себя вызывающе: давили на мужчину и запугивали его. Мужчине стало плохо. Однако вместо того, чтобы оказать помощь и отвести в больницу, военные ТЦК вытолкнули его из авто на землю возле свалки и скрылись. Следует отметить, что один из них занимал должность стрелка-санитара, а значит - должен был помочь мужчине.

В критическом состоянии мужчину госпитализировали. Военные ТЦК перевелись на службу в другие воинские части, еще один остался нести службу в центре комплектования.

"В настоящее время двум фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищения человека) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч.3 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Еще одному их эксколезу готовится объявление о подозрении. Им грозит уголовная ответственность. Следствие продолжается", – сообщили в полиции.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.