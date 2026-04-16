По состоянию на 8:00 16 апреля в столице в результате комбинированной атаки РФ пострадали по меньшей мере 54 человека

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Среди пострадавших – трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.

Больше всего последствия атаки зафиксированы в Подольском и Оболонском районах Киева.

В городе повреждены 17 многоэтажных и 10 частных домов, а также гостиница, офисный центр, автосалон, заправка и ТРЦ.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах. Ранее сообщалось о пяти погибших и 45 пострадавших.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате атаки погибли четыре человека. Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина, – в Подольском районе. Еще два человека погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.