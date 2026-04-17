17 квітня 2026, 07:36

Київ після атаки РФ: кількість постраждалих зросла до 62, серед них – четверо дітей

Фото: Національна поліція
Кількість потерпілих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до 62 осіб. Серед поранених – четверо неповнолітніх

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що столиця продовжує оговтуватися після чергової нічної атаки РФ.

Наразі відомо, що серед постраждалих – діти віком 5 та 9 років, а також ще двоє підлітків 16 і 17 років. Загинули чотири людини.

До роботи на місцях було залучено близько півтори сотні поліцейських. Правоохоронці приймали заяви громадян щодо пошкодженого житла та фіксували наслідки атаки.

Вже надійшло понад 200 звернень від мешканців щодо руйнувань і пошкоджень майна.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка, – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва. У місті пошкоджено щонайменше кілька дилерських центрів, згоріли 60 автомобілів.

