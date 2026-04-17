Иллюстративное фото: Новый Чернигов

В ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска нанесли удары по критическим объектам города Чернигов

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

По его совам, в результате чего возникли пожары.

"Враг атаковал критические объекты города. На месте атак возникли пожары", – говорится в сообщении.

В "Черниговоблэнерго" отметили, что в результате удара поврежден энергообъект в Черниговском районе. Из-за этого без электроснабжения осталось около 6 тысяч абонентов в городе.

Продолжаются восстановительные работы и уточнение последствий атаки.

Напомним, утром 16 апреля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины. В результате атаки был обесточен Николаев, а также населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.