17 апреля 2026, 07:21

Ночная атака на Чернигов: 6 тысяч абонентов без электроэнергии

17 апреля 2026, 07:21
Иллюстративное фото: Новый Чернигов
В ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска нанесли удары по критическим объектам города Чернигов

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

По его совам, в результате чего возникли пожары.

"Враг атаковал критические объекты города. На месте атак возникли пожары", – говорится в сообщении.

В "Черниговоблэнерго" отметили, что в результате удара поврежден энергообъект в Черниговском районе. Из-за этого без электроснабжения осталось около 6 тысяч абонентов в городе.

Продолжаются восстановительные работы и уточнение последствий атаки.

Напомним, утром 16 апреля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины. В результате атаки был обесточен Николаев, а также населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
