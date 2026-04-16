В Киеве уже 45 пострадавших после атаки РФ – Кличко

Число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки возросло до 45 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, 26 пострадавших госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно, в том числе двоим детям.

Кроме того, Кличко отметил, что в результате обстрела столицы погибли 4 человека, среди них – 12-летний мальчик.

Ранее в ГСЧС сообщали о 5 погибших в столице и более двух десятках пострадавших людей.

Напомним, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.