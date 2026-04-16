Число раненых в результате ночной комбинированной атаки на Одессу увеличилось до 12 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Враг бил по портовой, критической и жилой инфраструктуре. В городе зафиксированы значительные разрушения жилого сектора.

В частности, в минимум трех многоэтажках разрушены фасадные стены и выбиты стекла. Также повреждения получили общежитие и близлежащие здания.

На отдельных объектах инфраструктуры вспыхнули пожары.

Продолжаются работы по локализации последствий вражеского обстрела.

Как сообщалось ранее, из-за ракетно-дроновых ударов по Одессе погибли семь человек.