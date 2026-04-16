В ночь на 16 апреля российские войска атаковали два района области ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли три человека, еще 34 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Массированный удар россияне нанесли по Днепру. В городе повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и автомобили. Число пострадавших в областном центре возросло до 30 человек, два человека погибли.

В Днепровском районе под огнем оказалась Новоалександровская громада. Там поврежден частный дом, разрушена пристройка. Ранения получила 14-летняя девочка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине враг обстрелял Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Красногригорьевскую громады. В районе повреждена многоэтажка и авто, горели частный дом и не эксплуатируемое здание. В результате атак погиб 37-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Двое мужчин 28 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

