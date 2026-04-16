16 апреля 2026, 08:35

Ночь на Днепропетровщине: россияне атаковали область ракетами, дронами и артиллерией

16 апреля 2026, 08:35
Фото: ОВА
В ночь на 16 апреля российские войска атаковали два района области ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли три человека, еще 34 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Массированный удар россияне нанесли по Днепру. В городе повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и автомобили. Число пострадавших в областном центре возросло до 30 человек, два человека погибли.

В Днепровском районе под огнем оказалась Новоалександровская громада. Там поврежден частный дом, разрушена пристройка. Ранения получила 14-летняя девочка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине враг обстрелял Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Красногригорьевскую громады. В районе повреждена многоэтажка и авто, горели частный дом и не эксплуатируемое здание. В результате атак погиб 37-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Двое мужчин 28 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в Днепре погибли два человека, еще 27 получили ранения.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
