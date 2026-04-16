Атака РФ на Київ: уже 54 постраждалих, серед них поліцейські, медики та іноземці

Станом на 8:00 16 квітня у столиці внаслідок комбінованої атаки РФ постраждали щонайменше 54 людини

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Серед постраждалих – троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

Найбільше наслідки атаки зафіксовані у Подільському та Оболонському районах Києва.

У місті пошкоджено 17 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також готель, офісний центр, автосалон, заправку та ТРЦ.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У Києві руйнування зафіксовані одразу в кількох районах. Раніше повідомлялося про пʼятьої загиблих та 45 постраждалих.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки загинули чотири людини. Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка, – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.