Россияне атаковали Харьковщину: десятки жителей ранены

В течение суток в результате российских обстрелов пострадали десять жителей Харьковщины. В полиции показали кадры с последствиями атак

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В селе Молодовая в результате обстрела произошел пожар. В селе Варваровка русский дрон попал в комбайн.



У села Питомник в результате атаки врага пострадали 78-летний мужчина и 77-летняя женщина. В поселке Большой Бурлук в результате обстрела произошел пожар.

В селах Короткое и Братница Богодуховского района в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома. На автодороге близ села Степное произошло попадание дрона в автомобиль ВАЗ. Получили ранения двое жителей.

В городе Богодухов повреждено административное здание. В селе Воскресеновка в результате вражеских обстрелов повреждено складское помещение. В селе Винницкие-Иваны произошло попадание вражеского БпЛА в автомобиль ВАЗ. Водитель получил ранение. Во время повторной атаки пострадали водительская жена и фельдшер.

Кроме того, утром 31 мая россияне атаковали дроном поселок Постольный. В результате атаки ранения получила 54-летняя женщина. Острая реакция на стресс 87-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что ночью 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области. Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала.