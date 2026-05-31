11:40  31 мая
Атака дроном по Чугуивщине: пострадали полицейские
12:30  31 мая
На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло
13:15  31 мая
На территории Беларуси нашли "Орешник", из которого россияне выпускают ракеты по Украине
UA | RU
UA | RU
31 мая 2026, 10:55

Россияне атаковали Харьковщину: десятки жителей ранены

31 мая 2026, 10:55
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В течение суток в результате российских обстрелов пострадали десять жителей Харьковщины. В полиции показали кадры с последствиями атак

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В селе Молодовая в результате обстрела произошел пожар. В селе Варваровка русский дрон попал в комбайн.

У села Питомник в результате атаки врага пострадали 78-летний мужчина и 77-летняя женщина. В поселке Большой Бурлук в результате обстрела произошел пожар.

В селах Короткое и Братница Богодуховского района в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома. На автодороге близ села Степное произошло попадание дрона в автомобиль ВАЗ. Получили ранения двое жителей.

В городе Богодухов повреждено административное здание. В селе Воскресеновка в результате вражеских обстрелов повреждено складское помещение. В селе Винницкие-Иваны произошло попадание вражеского БпЛА в автомобиль ВАЗ. Водитель получил ранение. Во время повторной атаки пострадали водительская жена и фельдшер.

Кроме того, утром 31 мая россияне атаковали дроном поселок Постольный. В результате атаки ранения получила 54-летняя женщина. Острая реакция на стресс 87-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что ночью 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области. Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Харьковская область атака
Вражеский FPV-дрон атаковал авто на Харьковщине: ранены супруги
30 мая 2026, 17:50
Враг нанес повторные удары по объектам "Нафтогаза" на Сумщине и Харьковщине
29 мая 2026, 22:22
Почти 30 атак в сутки: оккупанты обстреляли Кривой Рог и Никопольщину, есть раненые
29 мая 2026, 19:45
Все новости »
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Атака на Днепр: русский дрон уничтожил отделение Новой почты
31 мая 2026, 13:50
На территории Беларуси нашли "Орешник", из которого россияне выпускают ракеты по Украине
31 мая 2026, 13:15
На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло
31 мая 2026, 12:30
Атака дроном по Чугуивщине: пострадали полицейские
31 мая 2026, 11:40
На оккупированной Луганской области российские преступники создали "совет защиты традиционных ценностей"
31 мая 2026, 11:20
В Днепре раздался мощный взрыв: над городом поднимается дым
31 мая 2026, 11:15
Россияне атаковали Запорожье свыше 600 дронов: есть погибшие
31 мая 2026, 10:40
На Львовщине иностранка ради российских денег "шпионила" за ВСУ
31 мая 2026, 10:20
Дроны атаковали Саратовский НПЗ: россияне паникуют из-за взрывов и пожара
31 мая 2026, 09:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »