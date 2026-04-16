Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

В городе Новый Буг Баштанского района в результате обстрела повреждены восемь частных домов. Пострадала семья: госпитализированы 36-летний мужчина, 35-летняя женщина и их 8-летний сын, у которого диагностировали острую реакцию на стресс. На утро состояние пострадавших – удовлетворительное, без ухудшения.

В Первомайском районе из-за падения обломков повреждены частный дом, гараж и линия электропередач. Три населенных пункта временно остались без света, однако к утру электроснабжение полностью восстановили. Пострадавших в этом районе нет.

В Николаевском районе враг атаковал Куцурубскую громаду артиллерией и FPV-дроном. В селе Дмитровка повреждены два дома, хозяйственная постройка и гараж. Кроме того, беспилотником типа "Молния" россияне атаковали промышленный объект в Галицыновской громаде. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска атаковали два района Днепропетровской области ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли три человека, еще 34 получили ранения.