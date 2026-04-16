08:39  16 апреля
В Харькове разоблачили наркогруппировку, которую "крышевал" правоохранитель
08:22  16 апреля
В Виннице предпринимателя подозревают в изнасиловании 12-летней девочки
10:28  16 апреля
В Ровенской области осудили мать девочки, которая выпала с 6 этажа на крышу парикмахерской
16 апреля 2026, 08:47

Обстрелы Николаевщины: повреждены дома и промышленный объект, пострадала семья с ребенком

Иллюстративное фото: из открытых источников
За прошедшие сутки российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Николаевскую область

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В городе Новый Буг Баштанского района в результате обстрела повреждены восемь частных домов. Пострадала семья: госпитализированы 36-летний мужчина, 35-летняя женщина и их 8-летний сын, у которого диагностировали острую реакцию на стресс. На утро состояние пострадавших – удовлетворительное, без ухудшения.

В Первомайском районе из-за падения обломков повреждены частный дом, гараж и линия электропередач. Три населенных пункта временно остались без света, однако к утру электроснабжение полностью восстановили. Пострадавших в этом районе нет.

В Николаевском районе враг атаковал Куцурубскую громаду артиллерией и FPV-дроном. В селе Дмитровка повреждены два дома, хозяйственная постройка и гараж. Кроме того, беспилотником типа "Молния" россияне атаковали промышленный объект в Галицыновской громаде. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска атаковали два района Днепропетровской области ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли три человека, еще 34 получили ранения.

Николаевская область война обстрелы последствия разрушения пострадавшие
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Закарпатье девятиклассник устроил стрельбу в школе
16 апреля 2026, 10:43
В Киеве обломки ракеты РФ упали прямо во дворе многоэтажки
16 апреля 2026, 10:32
В Ровенской области осудили мать девочки, которая выпала с 6 этажа на крышу парикмахерской
16 апреля 2026, 10:28
Оккупанты утром обстреляли Херсон: в ГВА показали последствия
16 апреля 2026, 10:09
Выдумал тяжелую болезнь для дочери, чтобы избежать мобилизации – суд вынес приговор полтавчанину
16 апреля 2026, 09:57
Ночная атака на Полтавщину: обломки повредили дома и электросети
16 апреля 2026, 09:50
Россияне продвинулись на востоке Запорожской области, – DeepState
16 апреля 2026, 09:39
Замороженные активы РФ: шанс, который снова открывается
16 апреля 2026, 09:39
Удар по садовому товариществу на Салтовке в Харькове: возник пожар
16 апреля 2026, 09:29
В Одессе выросло количество погибших в результате комбинированной атаки
16 апреля 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Сергей Фурса
Леся Литвинова
Виталий Портников
Все блоги »