В Днепре раздался мощный взрыв: над городом поднимается дым

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Приблизительно в 11:05 в Днепре раздался мощный взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги. В местных Telegram каналах публикуют кадры, где можно увидеть черный густой дым в небе. Точное место удара по понятным причинам не разглашается.

В настоящее время воздушная тревога продолжается.

Напомним, ночью 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области. Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала.