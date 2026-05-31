Атака дроном по Чугуивщине: пострадали полицейские
Вечером 30 мая российские оккупанты атаковали дроном Чугуевский район Харьковщины. В результате удара пострадали правоохранители
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Вечером 30 мая россияне ударили по территории Чугуевского района. В результате обстрела пострадали двое правоохранителей. Один из них получил осколочные ранения, а другой – акубаротравму.
Полицейских госпитализировали. Известно, что также поврежден служебный автомобиль полиции.
Напомним, за последние сутки российские оккупанты атаковали Запорожскую область 260 раз из артиллерии, а также 675 раз дронами. В частности, было 75 ударов по авиации.
