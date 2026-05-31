31 мая 2026, 11:20

На оккупированной Луганской области российские преступники создали "совет защиты традиционных ценностей"

Фото: ЦПД
На тем временем оккупированной территории Луганской области россияне создали "совет по защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти". В состав комиссий входят российские кафиры и коллаборанты.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Оккупанты создали так называемый совет для "защиты традиционных ценностей, культуры и исторической памяти". В рамках этой "структуры" создали семь комиссии, в состав которых входят местные коллаборанты, российские чиновники и военные.

Абсурдность ситуации в том, что носителями "традиционных ценностей" назначены российские военные, которые принесли на украинскую землю смерть и разрушение. На практике такой совет является лишь продвижением кремлевской пропаганды и навязыванием искривленной россиянами версии прошлого.

"Создание подобных "комиссий" свидетельствует о том, что оккупационная власть переходит к более системным и агрессивным методам влияния на мировоззрение людей на ТОТ. Таким образом кремль пытается заставить людей быть лояльными к оккупантам и ложью и манипуляциями продвигать ненависть к Украине", - цитирует ЦПД.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".

