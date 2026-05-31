На Львовщине иностранка ради российских денег "шпионила" за ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.



В мае прошлого года женщина находилась в Киеве. В Telegram она начала общаться с мужчиной, находившимся на оккупированной территории. За деньги она согласилась снимать видеорасположение военных объектов.



В течение нескольких месяцев она собирала информацию. В частности, в одном из селений Львовской области женщина вела съемку с видеорегистратора авто. Также однажды она в Киеве снимала на видео человека (вероятно военного). Оплату за выполнение задания она получала на банковскую карту и криптогаманец.



Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, что Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области признал местного жителя виновным в государственной измене. Оказалось, он передавал данные россиянам о военном аэродроме.