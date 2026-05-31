Дроны атаковали Саратовский НПЗ: россияне паникуют из-за взрывов и пожара
В ночь на 31 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. В российских телеграмм-каналах заявили о взрывах
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.
Россияне в телеграмм-каналах пишут о том, что на саратовском НПЗ около 3:15 прозвучали взрывы. Впоследствии на территории завода вспыхнул пожар. Вероятно, удар был по установке изомеризации.
Следует отметить, что Саратовский НПЗ является одним из самых старых нефтеперерабатывающих предприятий РФ. В год там перерабатывают около 5,8 миллионов тонн нефти.
Украинские военные пока официальных заявлений не делали.
Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте.
