Россия ударила по Киеву: погибли 5 человек, среди них 12-летний ребенок

В Киеве в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере пять человек, среди них 12-летний ребенок. Еще 21 человек получил ранения. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы.

В Оболонском районе в результате обстрела загорелись припаркованные автомобили, также повреждены складское здание, шиномонтаж и магазин. По предварительным данным, там погибли два человека, еще шестеро пострадали – среди них работники скорой помощи и полиции, прибывшие по вызову.

В Подольском районе зафиксировано несколько попаданий. На одной из локаций разрушены фасады жилых домов – под завалами обнаружили двух погибших, среди которых 12-летний ребенок. Еще три человека получили ранения обломками стекла.

На другом участке повреждены фасады двух гостиниц и соседних домов, пострадали два человека. Также сообщается о попадании вблизи жилых домов, где зафиксированы разрушения и трое пострадавших.

Кроме этого, в одном случае разрушен одноэтажный жилой дом – из-под завалов спасли двух человек, среди которых ребенок. В другой многоэтажке снаряд попал в шестой этаж – эвакуированы 10 жителей, обошлось без пострадавших.

В Деснянском районе произошло возгорание в двухэтажном жилом доме – без жертв. В Шевченковском районе зафиксировано попадание на детской площадке и вблизи жилого дома также без пострадавших.

На местах работают спасатели и все необходимые службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Как известно, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами, в столице раздавались взрывы, возникли пожары.

Напомним, в среду, 15 апреля, российские войска ударили по многоэтажке в Одессе. В результате удара погиб мужчина и пострадали еще шесть человек.