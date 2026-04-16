16 апреля 2026, 07:10

Россия ударила по Киеву: погибли 5 человек, среди них 12-летний ребенок

Фото: ГСЧС Киева
В Киеве в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере пять человек, среди них 12-летний ребенок. Еще 21 человек получил ранения. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы.

В Оболонском районе в результате обстрела загорелись припаркованные автомобили, также повреждены складское здание, шиномонтаж и магазин. По предварительным данным, там погибли два человека, еще шестеро пострадали – среди них работники скорой помощи и полиции, прибывшие по вызову.

В Подольском районе зафиксировано несколько попаданий. На одной из локаций разрушены фасады жилых домов – под завалами обнаружили двух погибших, среди которых 12-летний ребенок. Еще три человека получили ранения обломками стекла.

На другом участке повреждены фасады двух гостиниц и соседних домов, пострадали два человека. Также сообщается о попадании вблизи жилых домов, где зафиксированы разрушения и трое пострадавших.

Кроме этого, в одном случае разрушен одноэтажный жилой дом – из-под завалов спасли двух человек, среди которых ребенок. В другой многоэтажке снаряд попал в шестой этаж – эвакуированы 10 жителей, обошлось без пострадавших.

В Деснянском районе произошло возгорание в двухэтажном жилом доме – без жертв. В Шевченковском районе зафиксировано попадание на детской площадке и вблизи жилого дома также без пострадавших.

На местах работают спасатели и все необходимые службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Как известно, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами, в столице раздавались взрывы, возникли пожары.

Напомним, в среду, 15 апреля, российские войска ударили по многоэтажке в Одессе. В результате удара погиб мужчина и пострадали еще шесть человек.

война Киев обстрелы погибшие ребенок атака российская армия
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
