Россияне атаковали Запорожье свыше 600 дронов: есть погибшие

За последние сутки российские оккупанты атаковали Запорожскую область 260 раз из артиллерии, а также 675 раз дронами. В частности, было 75 ударов по авиации

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

За последние сутки под огнем окупантов были 55 населенных пунктов Запорожской области. В Запорожье беспилотник попал по территории предприятия: в результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 48 и 74 лет. Также трое мужчин в возрасте 25,57 и 58 лет получили ранения.

Кроме того, в Запорожье в результате попадания российского дрона госпитализировали с травмами 14-летнюю школьницу.

В Камышевахе FPV-дрон попал в автомобиль. Ранение получил 61-летний местный житель. Также в Марьевке от российского дрона пострадали 50-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Напомним, ночью 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области . Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала.