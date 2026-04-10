В Киеве усилят меры безопасности на Пасху: комендантский час отменять не будут

Фото: Укринформ

В столице на Пасху комендантский час не будут отменять – он будет действовать с 00:00 до 05:00

Об этом сообщили в Национальной полиции по итогам межведомственного совещания, передает RegioNews.

В полиции отмечают, что во время богослужений возле храмов ожидается значительное количество верующих, поэтому правоохранители будут усиленно следить за безопасностью и соблюдением общественного порядка.

"Мы ожидаем большое количество верующих, которые будут посещать религиозные сооружения, поэтому я акцентирую внимание на мерах безопасности и недопущении каких-либо конфликтных ситуаций. Должны действовать на опережение и учитывать все имеющиеся угрозы, в том числе провокации, которые возможны со стороны врага", – подчеркнул заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

У культовых сооружений порядок будут обеспечивать сотрудники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, работники ГСЧС Украины, а также представители добровольческих формирований.

Для координации действий и оперативного реагирования в Главном управлении полиции Киева будет работать ситуационный центр, отслеживающий возможные инциденты во время праздничных мероприятий.

Как известно, из-за войны войны с Россией Украина уже пятый год живет в условиях ограничений, в том числе комендантского часа. Даже в ночь на 12 апреля, на Пасху, в большинстве регионов послаблений не будет.