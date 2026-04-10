Выбивали долги и угрожали: в Киевской области разоблачили "банду", которая передвигалась ночью в масках-лицах

Правоохранители разоблачили жителей Киевской и Житомирской областей. Среди них, в частности, ранее судимые за разбойные нападения и убийство работника правоохранительного органа

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Анатолий Щадило, передает RegioNews.

Злоумышленники требовали деньги с угрозами насилия. Известно по меньшей мере три случая. В частности, злоумышленники подожгли входную дверь в квартиру одного из потерпевших. В противном случае они подожгли чужой автомобиль.

Во время обысков, в частности, были обнаружены маски-лица и поддельные удостоверения правоохранительных органов, пропуска. Таким образом, злоумышленники передвигались по улицам в комендантский час.

Теперь всем участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы.

