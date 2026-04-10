13:27  10 апреля
"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему
11:35  10 апреля
На Киевщине мужчина нагло украл чужой автомобиль прямо с парковки
08:37  10 апреля
ДТП с маршруткой в ​​Одессе: погибла пассажирка, военному грозит до 8 лет
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2026, 15:45

Выбивали долги и угрожали: в Киевской области разоблачили "банду", которая передвигалась ночью в масках-лицах

10 апреля 2026, 15:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили жителей Киевской и Житомирской областей. Среди них, в частности, ранее судимые за разбойные нападения и убийство работника правоохранительного органа

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Анатолий Щадило, передает RegioNews.

Злоумышленники требовали деньги с угрозами насилия. Известно по меньшей мере три случая. В частности, злоумышленники подожгли входную дверь в квартиру одного из потерпевших. В противном случае они подожгли чужой автомобиль.

Во время обысков, в частности, были обнаружены маски-лица и поддельные удостоверения правоохранительных органов, пропуска. Таким образом, злоумышленники передвигались по улицам в комендантский час.

Теперь всем участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали чиновника и его сообщницу, требовавших от предпринимателя 3000 долларов. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
