У Києві намагались підпалити автомобіль народного депутата
Сьогодні вранці у Києві уродженець Луганщини намагався підпалити автомобіль нардепа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва та місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що 11 квітня, близько 7:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бульварно-Кудрявській невідомий чоловік пошкодив цеглиною бічне скло позашляховика Land Rover, який належить місцевому мешканцю.
Патрульні поліцейські прибули на місце поліції та затримали правопорушника на місці злочину – ним виявився 53-річний чоловік.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Як повідомлялось, у Києві агент РФ готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
