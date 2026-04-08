08 апреля 2026, 16:15

В Киеве агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины

Фото: СБУ
СБУ сорвала попытку россиян совершить теракт в Киеве и спровоцировать панику среди жителей столицы.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник планировал взорвать мужчину у его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия. Взрыв планировался утром, когда должностное лицо выходило на работу из своего подъезда. К счастью, стражи порядка задержали агента РФ до того, как он мог бы реализовать задуманное.

Задержанный оказался жителем временно оккупированной территории Донбасса. Осенью прошлого года его завербовал сотрудник российской спецслужбы. СБУ уже установили личность куратора.

По указаниям россиян, предатель прибыл в Киев для подготовки теракта. Он арендовал квартиру и отслеживал локации пребывания и маршруты чиновника. Для конспирации он постоянно менял внешность и одежду.

Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агентку ФСБ, которая готовила теракты против военных в Хмельницком. Фигурантка отслеживала места парковки автомобилей Сил обороны, чтобы потом их взорвать.

