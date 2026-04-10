Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Бучанской мужчина встретил знакомую – во время разговора между ними возник конфликт. Когда на помощь женщине пришли ее муж и отец, злоумышленник достал пистолет и выстрелил в сторону одного из мужчин. Следующим выстрелом он ранил 39-летнюю женщину в бедро, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Правоохранители разыскали и задержали 56-летнего фигуранта. Оружие изъяли.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). За совершенное ему грозит до семи лет заключения.

