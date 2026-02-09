В Днепре раздался мощный взрыв: что известно

Фото из открытых источников

В Днепре в понедельник раздался мощный взрыв. Перед этим предупреждали о скоростной цели на город

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

В Воздушных силах ВСУ днем примерно в 14:52 сообщали о скоростной цели на город. Впоследствии в Днепре раздался взрыв. Позже глава ОВА Александр Ганжа подтвердил, что россияне нанесли удар по Днепру.

Известно, что в результате удара произошел пожар. Предварительно никто из людей не пострадал. Последствия уточняются.

Следует напомнить, что во время воздушных тревог гражданам следует находиться в укрытиях.

Напомним, ранее атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Обошлось без пострадавших.