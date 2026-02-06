Требовал откат за тендер на 8 млн грн: в Киеве задержали чиновника с пачками наличных
В Киеве разоблачили директора коммунального некоммерческого предприятия КГГА "Образовательное агентство города Киева" в требовании почти 1,2 млн грн от предпринимателя-победителя тендера на закупку учебного оборудования
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.
По его словам, предприятие честно выиграло государственный тендер, но за право его выполнить, с него требовали деньги.
После определения победителя директор коммунального предприятия инициировал личную встречу с представителями компании.
"Не для обсуждения условий поставки. Не для уточнения технических деталей. Во время этой встречи прозвучало прямое требование: за подписание контракта и отсутствие искусственных помех в расчетах необходимо передать 1-15% от суммы договора. В деньгах – 1 198 000 гривен", – рассказал прокурор.
Прокуратура не называет имени должностного лица. Однако, как стало известно RegioNews, речь идет о Никите Бугайлове.
Директор КНП "Образовательное агентство города Киева" задержан во время получения денег.
Задержанному доложено о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины, а именно в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.
Напомним, недавно директору Департамента финансов Киевской городской государственной администрации Владимиру Репику вручено подозрение. Ему инкриминируют нанесение ущерба городу на 581 млн гривен.