Требовал откат за тендер на 8 млн грн: в Киеве задержали чиновника с пачками наличных

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве разоблачили директора коммунального некоммерческого предприятия КГГА "Образовательное агентство города Киева" в требовании почти 1,2 млн грн от предпринимателя-победителя тендера на закупку учебного оборудования

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, предприятие честно выиграло государственный тендер, но за право его выполнить, с него требовали деньги.

После определения победителя директор коммунального предприятия инициировал личную встречу с представителями компании.

"Не для обсуждения условий поставки. Не для уточнения технических деталей. Во время этой встречи прозвучало прямое требование: за подписание контракта и отсутствие искусственных помех в расчетах необходимо передать 1-15% от суммы договора. В деньгах – 1 198 000 гривен", – рассказал прокурор.

Прокуратура не называет имени должностного лица. Однако, как стало известно RegioNews, речь идет о Никите Бугайлове.

Никита Бугайлов

Директор КНП "Образовательное агентство города Киева" задержан во время получения денег.

Задержанному доложено о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины, а именно в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, недавно директору Департамента финансов Киевской городской государственной администрации Владимиру Репику вручено подозрение. Ему инкриминируют нанесение ущерба городу на 581 млн гривен.