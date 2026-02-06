15:55  06 февраля
06 февраля 2026, 14:11

Требовал откат за тендер на 8 млн грн: в Киеве задержали чиновника с пачками наличных

06 февраля 2026, 14:11
Фото: Прокуратура Украины
В Киеве разоблачили директора коммунального некоммерческого предприятия КГГА "Образовательное агентство города Киева" в требовании почти 1,2 млн грн от предпринимателя-победителя тендера на закупку учебного оборудования

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, предприятие честно выиграло государственный тендер, но за право его выполнить, с него требовали деньги.

После определения победителя директор коммунального предприятия инициировал личную встречу с представителями компании.

"Не для обсуждения условий поставки. Не для уточнения технических деталей. Во время этой встречи прозвучало прямое требование: за подписание контракта и отсутствие искусственных помех в расчетах необходимо передать 1-15% от суммы договора. В деньгах – 1 198 000 гривен", – рассказал прокурор.

Прокуратура не называет имени должностного лица. Однако, как стало известно RegioNews, речь идет о Никите Бугайлове.

Никита Бугайлов

Директор КНП "Образовательное агентство города Киева" задержан во время получения денег.

Задержанному доложено о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины, а именно в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, недавно директору Департамента финансов Киевской городской государственной администрации Владимиру Репику вручено подозрение. Ему инкриминируют нанесение ущерба городу на 581 млн гривен.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
