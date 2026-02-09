У Києві жінка вкрала виплати військового, який зник безвісти

Фото: ілюстративне

У столиці жінка за підробленою довіреністю отримала 9 800 євро. Ці гроші були присуджені Європейським судом з прав людини військовому, який зник безвісти

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що у грудні 2024 року Європейський суд з прав людини присудив виплатити чоловіку 9800 євро. Тоді він проходив службу та мав статус зниклого безвісти під час виконання бойового завдання.

43-річна жінка заявила, що вона цивільна дружина його військового. Потім вона звернулась з підробленою довіреністю до Міністерства юстиції України з проханням виплати ці гроші їй. В результаті вона отримала понад 438 тисяч гривень незаконно.

"Дії підозрюваної кваліфіковано як шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). На банківський рахунок жінки, куди їй перераховано гроші, накладено арешт", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.