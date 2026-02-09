20:43  09 лютого
09 лютого 2026, 18:15

У Києві жінка вкрала виплати військового, який зник безвісти

09 лютого 2026, 18:15
Фото: ілюстративне
У столиці жінка за підробленою довіреністю отримала 9 800 євро. Ці гроші були присуджені Європейським судом з прав людини військовому, який зник безвісти

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що у грудні 2024 року Європейський суд з прав людини присудив виплатити чоловіку 9800 євро. Тоді він проходив службу та мав статус зниклого безвісти під час виконання бойового завдання.

43-річна жінка заявила, що вона цивільна дружина його військового. Потім вона звернулась з підробленою довіреністю до Міністерства юстиції України з проханням виплати ці гроші їй. В результаті вона отримала понад 438 тисяч гривень незаконно.

"Дії підозрюваної кваліфіковано як шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). На банківський рахунок жінки, куди їй перераховано гроші, накладено арешт", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
