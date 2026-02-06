16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
06 февраля 2026, 18:25

В Запорожье разоблачили call-центры аферистов: украли у людей миллионы

06 февраля 2026, 18:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожье правоохранители разоблачили мошеннические call-центры. Аферисты обманывали украинцев и иностранцев

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Известно, что мошенники притворялись работниками банков и налоговой службы. Аферисты использовали разные схемы, а одну из них координировали прямо с мест лишения свободы.

Организатором оказался житель Запорожья. К работе он привлек координатора call-центра, двух "клоузеров" и нескольких операторов, которые совершали "холодные" телефонные звонки. Мошеннический офис функционировал в течение нескольких месяцев.

"Четырем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе.

Другую схему разоблачили киберполицейские при содействии оперативных подразделений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Группа лиц организовала call-центр под видом службы безопасности одного из украинских банков. Организатор координировал работу, хотя при этом находился в тюрьме.

Известно о по меньшей мере 36 пострадавших. Нанесен ущерб более чем на 2,6 миллиона гривен.

"Организатор и двое исполнителей сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов". Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами.

