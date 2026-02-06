В Запорожье разоблачили call-центры аферистов: украли у людей миллионы

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.



Известно, что мошенники притворялись работниками банков и налоговой службы. Аферисты использовали разные схемы, а одну из них координировали прямо с мест лишения свободы.

Организатором оказался житель Запорожья. К работе он привлек координатора call-центра, двух "клоузеров" и нескольких операторов, которые совершали "холодные" телефонные звонки. Мошеннический офис функционировал в течение нескольких месяцев.

"Четырем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе.

Другую схему разоблачили киберполицейские при содействии оперативных подразделений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Группа лиц организовала call-центр под видом службы безопасности одного из украинских банков. Организатор координировал работу, хотя при этом находился в тюрьме.

Известно о по меньшей мере 36 пострадавших. Нанесен ущерб более чем на 2,6 миллиона гривен.

"Организатор и двое исполнителей сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

