Жены и мужчины военнослужащих имеют право на отпуск вне графика
Если ваш супруг служат в Силах обороны, то вы имеете право на отпуск вне графика
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Херсон в Фейсбуке.
"Закон Украины "Об отпусках" и специальном законодательстве в сфере социальной защиты военнослужащих гарантируют женам и мужьям военных право на ежегодный отпуск в удобное для них время. Работодатель обязан предоставить такой отпуск независимо от утвержденного графика", – говорится в сообщении.
Для оформления требуются:
- Заявление работника.
- Документ, подтверждающий статус военнослужащего.
Важно помнить, что право распространяется только на ежегодные (основные и дополнительные) отпуска. Отказ работодателя при наличии документов – незаконный.
Если возникают трудности с работодателем или нужна юридическая консультация – обращайтесь в Херсонскую ячейку ОО "Защита государства". Мы поможем защитить ваши права.
Адрес: г. Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 4а
Рабочий номер юриста: +38(066) 004 12 73.
