Жены и мужчины военнослужащих имеют право на отпуск вне графика

иллюстративное фото: из открытых источников

Если ваш супруг служат в Силах обороны, то вы имеете право на отпуск вне графика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Херсон в Фейсбуке.

"Закон Украины "Об отпусках" и специальном законодательстве в сфере социальной защиты военнослужащих гарантируют женам и мужьям военных право на ежегодный отпуск в удобное для них время. Работодатель обязан предоставить такой отпуск независимо от утвержденного графика", – говорится в сообщении.

Для оформления требуются:

Заявление работника. Документ, подтверждающий статус военнослужащего.

Важно помнить, что право распространяется только на ежегодные (основные и дополнительные) отпуска. Отказ работодателя при наличии документов – незаконный.

Если возникают трудности с работодателем или нужна юридическая консультация – обращайтесь в Херсонскую ячейку ОО "Защита государства". Мы поможем защитить ваши права.

Адрес: г. Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 4а

Рабочий номер юриста: +38(066) 004 12 73.

Напомним, в Херсонской области судили женщину, которая открыла "магазин для российских военных". Ее оштрафовали и запретили на 12 лет заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг.