У Києві чоловік вимагав гроші за "вирішення питання" з ТЦК

Фото: Нацполіція

У столиці чоловік вимагав гроші за "вирішення питання" з ТЦК у суді. Вимагав він 37 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік прикривався нібито зв'язками зі службовими особами ТЦК. Зокрема, він обіцяв "клієнту" за 2 тисячі доларів зняти його з розшуку.

Іншому "клієнту" він пропонував "вирішити" цивільний спір у суді на користь позивача. Свої послуги він оцінив у 35 000 доларів. Ці гроші були нібито для впливу на працівників одного з районних судів міста Києва. Правоохоронці затримали його прямо під час отримання грошей.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.