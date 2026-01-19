В Киеве разоблачили хищение на ремонте укрытий общежитий ведущего вуза

Фото: Нацполиция

В Киеве директор подрядной фирмы получил подозрение. Речь идет об убытках более миллиона во время ремонта укрытия общежитий университета

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, директор общества по ограниченной ответственности заключил договоры о проведении ремонтных работ для устранения аварийного состояния укрытий в двух общежитиях. После этого директор искусственно завысил объем выполненных работ и стоимость использованных строительных материалов, использовав более дешевые материалы.

В частности, он привлек к схеме сообщника, который занимал должность заместителя главного инженера университета, и подписал официальные документы с недостоверными сведениями об объеме, качестве и стоимости работ.

"В результате этого, директору общества удалось присвоить средства из бюджета столичного вуза на сумму более 1,2 млн грн", - сообщили в полиции.

Напомним, в воинской части в Киевской области правоохранители разоблачили масштабную схему фиктивных выплат более чем на 15,5 млн грн. По предварительным данным, часть подразделения временно находится в Донецкой области, однако в документах значатся военные, фактически проживающие в Киевской области.