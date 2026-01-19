Помощь для переселенцев в Харькове: сколько будут платить в 2026 году

Иллюстративное фото: "Мнение"

С 1 января 2026 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) изменился предельный доход, влияющий на право получать государственную помощь на проживание

Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.

Журналисты решили узнать, кому выплаты ВПЛ продолжат автоматически, а кому придется доказать, что их доход не превышает установленный порог.

Новый предельный доход

Раньше порог для назначения выплат был ниже. Теперь он составляет 10 380 грн на одного члена семьи, формируемого из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2 595 грн × 4).

Если средний доход на человека в семье не превышает эту сумму, пособие будет продолжаться еще на шесть месяцев. Например, семья из трех человек получит поддержку, если ее общий доход не превышает 31 тыс. грн в месяц.

Кто получает пособие независимо от дохода

Для наиболее уязвимых категорий помощь продолжат вне зависимости от дохода:

Лица с инвалидностью I и II группы;

Дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Дети-сироты и лишенные родительской опеки, а также молодежь из их числа до 23 лет.

Выплаты для пенсионеров-переселенцев

Для пенсионеров-переселенцев действует тот же порог – 10 380 грн. Если месячная пенсия не превышает эту сумму, пособие продолжается автоматически.

Расширение списка приоритетных получателей

В 2026 году государство добавило новые категории лиц, получающих помощь автоматически или на льготных условиях:

Родители-воспитатели;

Приемные родители;

Попечители и попечители.

Суммы выплат

2 тыс. грн. на взрослого;

3 тыс. грн. на ребенка или человека с инвалидностью.

Помощь оказывается ежемесячно на каждого члена семьи, которая принадлежит к уязвимым категориям или имеет низкий доход. Пока что выплаты продлены до февраля 2026 года.

Дополнительная поддержка

Для тех ВПЛ, кто непрерывно работает в течение шести месяцев, предусмотрена единовременная дополнительная выплата на аренду жилья – 2 тыс. грн.

Как продолжить выплаты

Большинство уже получавших помощь переселенцев получают ее автоматически. Если же изменился состав семьи, уровень дохода, выплаты прекратились без очевидной причины – следует обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты.

Где оформить справку ВПЛ в Харькове

Онлайн через сервис "Дия";

В Городском центре предоставления услуг для ВПЛ (Гимназическая набережная, 22);

В территориальных подразделениях ЦНАП и управления соцзащиты.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове

В Харькове переселенцам могут предоставить бесплатное жилье как государственных и коммунальных структур, так и частных лиц. Можно найти временное убежище через государственный сервис "Убежище" или волонтерскую платформу "Помогай".

Местные власти обеспечивают жильем в центрах компактного поселения. Переселенцы могут обращаться к ответственным лицам во время эвакуации или в любое время из-за горячих линий местных властей.

Напомним, ранее общественная организация "Защита Государства" выразила обеспокоенность по поводу проблем с правительственной программой жилья для переселенцев с оккупированных территорий, в частности для ветеранов и людей с инвалидностью (постановление КМУ №1176).

