ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший

Фото: Национальная полиция

В результате дорожно-транспортного происшествия на Уманщине пострадал мужчина. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 17 января, около 10:00 вблизи села Томашевка.

По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen Caddy, выезжая на главную дорогу, не предпочел в движении автомобиль Nissan Rogue под управлением 61-летнего водителя.

В результате столкновения травмировался водитель Volkswagen Caddy, его госпитализировали. Водитель Nissan и его 58-летняя пассажирка осмотрена медиками – люди получили незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказались.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Полицейские устанавливают все происшествия.

Напомним, в Житомирской области автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Предварительно, 55-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал в направлении города Коростень. Мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка.