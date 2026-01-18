13:52  18 января
18 января 2026, 13:52

ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший

18 января 2026, 13:52
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В результате дорожно-транспортного происшествия на Уманщине пострадал мужчина. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 17 января, около 10:00 вблизи села Томашевка.

По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen Caddy, выезжая на главную дорогу, не предпочел в движении автомобиль Nissan Rogue под управлением 61-летнего водителя.

В результате столкновения травмировался водитель Volkswagen Caddy, его госпитализировали. Водитель Nissan и его 58-летняя пассажирка осмотрена медиками – люди получили незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказались.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Полицейские устанавливают все происшествия.

Напомним, в Житомирской области автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Предварительно, 55-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал в направлении города Коростень. Мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
