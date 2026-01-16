В Полтавской области парень угнал авто и попал в ДТП

Фото: Нацполиция

В Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который украл чужой автомобиль. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в городе Лохвица 14 января. 33-летний местный житель обратился к стражам порядка. Он рассказал, что в селе Хрули Миргородского района неизвестные незаконно завладели автомобилем ВАЗ-21063.

Оказалось, что это сделал 20-летний молодой человек. Правоохранители выяснили, что после того, как он украл автомобиль, он попал в ДТП. К счастью, никто не пострадал. Машина была повреждена.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный мужчина угнал авто. Событие произошло в Березовском районе во время комендантского часа. Чтобы не возвращаться домой из одной деревни в другую пешком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал из чужого двора легковой автомобиль "ВАЗ", который владелец оставил незакрытым.