20:06  16 января
Украинец получил престижную музыкальную премию
16:04  16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 22:35

В Харьковской области 18-летний парень на Chevrolet сбил ребенка

16 января 2026, 22:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 16 января около 16:05 в городе Змиево Чугуевского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что 18-летний водитель автомобиля Шевроле сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травы. Его госпитализировали медики.

"Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Напомним, в Полтавской области Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту гибели двух 17-летних сестер в результате наезда автомобиля. За рулем авто находился местный правоохранитель. Мужчину взяли под стражу на время досудебного расследования. За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Харьков
Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка влетела в отбойник
15 января 2026, 17:35
ДТП на Прикарпатье: травмированы семь пассажиров, среди них – трехлетний ребенок
15 января 2026, 11:17
ДТП на Хмельнитчине: легковушка врезалась в автовоз на встречной, среди погибших – ребенок
14 января 2026, 10:49
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
На Житомирщине автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся
16 января 2026, 22:55
Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира
16 января 2026, 21:59
6 тысяч долларов за "тур" в Венгрию: в Закарпатье дельцы устроили "такси на воде" для ухилянцев
16 января 2026, 21:55
В Никополе россияне убили двух человек
16 января 2026, 21:35
Такси впервые с начала 2022 года будет работать круглосуточно в Киеве
16 января 2026, 21:29
Украина и США завтра начнут новый раунд переговоров
16 января 2026, 20:59
Житель Славянская передаёт россиянам координаты ВСУ
16 января 2026, 20:55
Украинец получил престижную музыкальную премию
16 января 2026, 20:06
ПриватБанк приостанавливает все операции с картами
16 января 2026, 19:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »