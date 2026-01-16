В Харьковской области 18-летний парень на Chevrolet сбил ребенка

Фото: Нацполиция

Авария произошла 16 января около 16:05 в городе Змиево Чугуевского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что 18-летний водитель автомобиля Шевроле сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травы. Его госпитализировали медики.

"Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Напомним, в Полтавской области Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту гибели двух 17-летних сестер в результате наезда автомобиля. За рулем авто находился местный правоохранитель. Мужчину взяли под стражу на время досудебного расследования. За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.